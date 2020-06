Kjaer ritrova la Roma: quel precedente a San Siro nel 2012

Il difensore danese Simon Kjaer sarà oggi della partita. Ritroverà la Roma, con cui giocò soltanto una stagione, nel 2011-2012.

Simon Kjaer ci sarà. La buona notizia arriva dall’allenamento di rifinitura ieri a Milanello, con il difensore che ha lavorato completamente in gruppo.

Come ammesso da mister Pioli, Kjaer sarà della partita oggi alle 17,15 contro la Roma. Un recupero lampo fatto appositamente per ritrovare sul campo una delle sue ex squadre.

Kjaer ha giocato in giallorosso solo una stagione, nel 2011-2012, quando arrivò in prestito dal Wolfsburg. Un’annata da dimenticare per lui e per la Roma in generale.

Da ricordare un precedente a San Siro, esattamente datato 24 marzo 2012. La Roma sfidò il Milan e fu sconfitta per 2-1, con Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto e autore di una doppietta.

Il secondo gol fu un capolavoro: pallonetto di Ibra sul portiere romanista e colpo di testa ad anticipare proprio uno spaesato Kjaer.

Oggi i due sono compagni di squadra in rossonero, ma in passato si sono sfidati più volte: in Italia nei match Inter-Palermo, in Francia tra PSG e Lille e in Europa League durante Manchester United-Fenerbahce.

Senza dimenticare lo scontro fisico e verbale tra i due corazzieri rossoneri durante un match Svezia-Danimarca.

