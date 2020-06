Calhanoglu-Milan, si va verso il rinnovo: le ultime

Milan convinto dalle prestazioni di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco potrebbe estendere ulteriormente il proprio contratto.

Hakan Calhanoglu ha convinto il Milan. Il fantasista turco dopo le recenti prestazioni sarà convocato dal club per chiarire il proprio futuro.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Calhanoglu ed il Milan si vedranno a breve per ridiscutere il rinnovo di contratto del numero 10 rossonero.

L’attuale accordo con Calhanoglu è in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2021. L’idea sarebbe quella di allungarlo almeno di altri tre anni, esattamente fino al 2024.

#ACMilan are ready to open talks with Hakan #Çalhanoğlu to extend his contract (expires in 2021) until 2024. His agent (Gordon Stipic) will meet CEO Ivan Gazidis and the rossoneri’s management in July. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2020