Calciomercato Milan, summit con Ramadani: due nomi sul tavolo

La dirigenza del Milan la settimana prossima incontrerà l’agente Ramadani: due nomi sul tavolo della trattativa, Jovic e Milenkovic

Nikola Milenkovic e Luka Jovic sono due obiettivi del Milan per la prossima stagione. I rossoneri hanno individuato nei due giocatori serbi i profili giusti per rafforzare la difesa e il reparto offensivo.

Per l’attaccante in forza al Real Madrid ci sono davvero buone possibilità che l’affare vada in porto: l’ex Eintracht Francoforte non è riuscito ad imporsi e le ultime vicende extra-campo lo hanno allontanato ancor di più dal capoluogo spagnolo. Le due società sono in ottimi rapporti e la fumata bianca potrebbe arriva in prestito (biennale), con diritto di riscatto.

Un po’ più complicata la situazione legata al difensore, che la Fiorentina non vende per meno di 30/35 milioni di euro. Il contratto del classe 1997 scade il 30 giugno 2022 e se non dovesse essere trovato un accordo per il rinnovo a breve, i viola potrebbero essere costretti a cederlo.

Il Milan può anche giocarsi la carta Paqueta che tanto piace alla Fiorentina ma andranno trovate le giuste valutazioni.

Nel frattempo, è previsto per la prossima settimana – come riporta Calciomercato.com – un incontro tra il Milan e l’agente dei due serbi, Fali Ramadani. Un nuovo contatto per fare il punto della situazione.

