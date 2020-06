Milan, obiettivo Europa: in ballo 20 milioni

Il Milan deve assolutamente riuscire ad agganciare la qualificazione in Europa League. Oltre agli introiti c’è anche il prestigio.

L’obiettivo è uno solo: riportare il Milan in Europa. Proverà a farlo Stefano Pioli, che non si fa influenzare dalle voci sul suo futuro e prepara 11 finali da qui al termine della stagione.

Oggi i rossoneri se la vedranno con la Roma, in una sorta di crocevia per la qualificazione in Europa League.

Tornare a giocare una competizione UEFA comporterebbe un introito da circa 20 milioni di euro, contando anche il possibile ritorno del pubblico sugli spalti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di una cifra che non stravolge i numeri del bilancio di un club come il Milan, ma di certo aiuterebbe ad affrontare meglio il progetto futuro.

Ma oltre a questi 20 milioni c’è dell’altro. Il prestigio di tornare a disputare una coppa europea, magari puntando ad arrivare in fondo. Non sarà la Champions, a cui il Milan non partecipa dal lontano 2013-14, ma può essere un buon inizio.

Ivan Gazidis, amministratore delegato del club, ha fatto capire che il destino economico e commerciale del Milan passa anche dalla qualificazione in Europa. Un punto di partenza per provare a riportare i rossoneri nell’élite del calcio internazionale.

LEGGI ANCHE -> UN ALTRO GIAPPONESE AL MILAN