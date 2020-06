Calciomercato Milan, altro giapponese dopo Honda: idea scambio!

Il Milan potrebbe intavolare una trattativa con il Bologna per portare a Milano Takehiro Tomiyasu. Mihajlovic continua a corteggiare Davide Calabria.

Il Milan non si fermerà a Pierre Kalulu. I rossoneri vogliono rafforzare le corsie esterne con un nuovo terzino destro. A fargli spazio sarà certamente Davide Calabria.

Il giovane calciatore, ex Primavera, ha deluso le attese, con una stagione alquanto negativa e sarà messo sul mercato. In queste settimane il suo nome è stato accostato soprattutto al Bologna.

Sinisa Mihajlovic è intenzionato a rilanciare il terzubi. Il Milan per cederlo chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Troppi per il club felsineo ma l’interesse è reale e proprio per questo potrebbe aprirsi una nuova strada per portare Calabria a Bologna.

Un’idea potrebbe essere Takehiro Tomiyasu. Il giocatore giapponese ha stupito alla sua prima stagione in Serie A, finendo nel mirino di diversi club, tra cui la Roma.

Il classe 1998 è certamente un profilo che farebbe comodo al Milan, potendo giocare in tutti ruoli della reparto arretrato.

Va capita la valutazione che ne fa il Bologna, che potrebbe non essere così distante da quella di Calabria.

Il Milan farebbe così vestire di rossonero – dopo Honda – un altro giapponese. Il Diavolo ha grande seguito nel paese asiatico e l’acquisto di Tomiyasu non farebbe altro che accrescerlo. Un fattore certo da non sottovalutare.

