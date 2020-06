Milan, Andre Silva segna ancora: riscatto vicino

Andre Silva ancora a segno nell’ultima giornata di Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il riscatto si avvicina: buone notizie per il Milan.

Si chiude con una rete la stagione di Andre Silva. L’attaccante portoghese, protagonista assoluto del ritorno in campo dell’Eintracht Francoforte dopo l’emergenza coronavirus, ha segnato anche contro il Paderborn. In totale in Bundesliga sono così 12 i centri dl centravanti, 16 se si considerano anche le coppe.

Nelle 25 presenze in campionato per Andre Silva anche quattro assist. Un bottino niente male per un calciatore che con un finale di stagione più che positivo ha ormai convinto l’Eintracht Francoforte a riscattarlo.

Una buona notizia per il Milan che ha intenzione di vendere il suo attaccante, che l’estate scorsa si è trasferito in Germania con la formula del prestito biennale. Stessa formula che ha portato Ante Rebic a Milano.

Le parti saranno chiamate a sedersi attorno ad un tavolo a breve per trovare una soluzione: è sempre più probabile che i prestiti si trasformino in acquisti a titolo definitivo con valutazioni simili.

