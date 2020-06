Calciomercato Milan, colpo Thauvin: conferme dalla Francia

Florian Thauvin continua ad essere sui radar del Milan. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Ecco le ultime novità sul giocatore.

Florian Thauvin è un giocatore che piace al Milan. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dell’attaccante francese, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il Marsiglia non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore e il presidente lo ha ribadito con una recente intervista.

C’è da fare i conti però con un prolungamento che tarda ad arrivare. ‘Le10Sport‘ riporta che ad oggi non c’è ancora alcuna trattativa e l’entourage del calciatore non avrebbe ricevuta nessuna proposta per il rinnovo.

Il portale conferma che il Milan è tra le squadre maggiormente interessate: i rossoneri sarebbero intenzionati a mettere a segno il la prossima estate quando Thauvin sarà libero. Un’idea questa che sembra piacere all’attaccante francese.

