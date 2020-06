Milan-Roma, i convocati: non c’è Ibrahimovic

Milan-Roma, i convocati di mister Stefano Pioli: out Zlatan Ibrahimovic. Ma lo svedese non sarà l’unico assente per la formazione rossonera. Al contempo, però, c’è anche una buona notizia per il tecnico milanista.

Milan-Roma, ecco i convocati di Stefano Pioli per il big match di quest’oggi a San Siro. Come si apprende dal sito ufficiale rossonero, la buona notizia è il recupero di Simon Kjaer dopo l’acciacco rimediato lunedì sera a Lecce.

Ma ce ne sono anche delle cattive. Come l’assenza l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che dunque si accomoderà soltanto in tribuna, e anche quella di Léo Duarte, col brasiliano che evidentemente non ha ancora recuperato al 100%.

Milan-Roma, i convocati di Pioli

Ecco la lista:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

