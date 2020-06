Gli highlights di Milan-Roma. I rossoneri portano a casa tre punti grazie alle reti di Rebic e Calhanoglu. Vittoria molto pesante per il Diavolo.

Un primo tempo quasi soporifero quello di Milan–Roma. Poche occasioni da gol create, la prima è per Edin Dzeko: l’attaccante giallorosso sbaglia clamorosamente. Qualche minuto dopo si accende anche l’attacco rossonero: Calhanoglu per Rebic, Rebic di tacco in verticale per Bonaventura, ma il tiro è alto sopra la traversa. Ancora Milan, stavolta con Calhanoglu: cross pennellato dalla sinistra, il turco impatta di testa ma non trova la porta. Episodio arbitrale nel finale di partita: Theo Hernandez va giù in area, timide proteste. Niente rigore per Giacomelli, si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Milan gioca meglio. Buoni anche gli ingressi di Saelemaekers e Paquetà, che danno nuova linfa all’azione offensiva dei rossoneri. L’ex Flamengo si muove molto, il belga spinge a destra. Fonseca chiama fuori Dzeko e mette in campo l’ex Nikola Kalinic. Il gol è nell’aria e arriva al 75′: Rebic, dopo un batti e ribatti, la schiaffa in porta e segna il vantaggio. Poco prima del 90′ è calcio di rigore per il Milan: fallo di Smalling su Theo Hernandez, Calhanoglu realizza e chiude il match.

Lecce-Milan, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale della Lega Serie A

CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI SKY SPORT