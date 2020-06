Milan Roma 0-0 LIVE, gol e risultato in tempo reale

Segui con noi Milan-Roma! Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro con gol e risultato in diretta live. La partita in tempo reale!

19′ – La prima occasione è per Dzeko ma sbaglia clamorosamente.

1′ – Si comincia!

Minuto di silenzio in corso a San Siro. Omaggio a Pierino Prati e alle vittime del Covid-19.

La diretta LIVE di Milan-Roma comincerà tra poco.

Tutto pronto a San Siro per Milan–Roma, il match valido per la 29^ giornata di Serie A. I rossoneri, ancora privi di Zlatan Ibrahimovic che non è stato convocato, tornano al Giuseppe Meazza dopo tanto tempo.

Superato abilmente il Lecce lunedì, adesso è il turno della Roma, che nella precedente giornata ha battuto 2-1 la Sampdoria. Edin Dzeko è in gran forma e la squadra di Fonseca gioca a viso aperto. Per il Diavolo non sarà semplice fare risultato ma bisogna provarci ad ogni costo.

Il tabellino di Milan-Roma

MILAN: (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

ROMA: (4-2-3-1) Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Arbitro: Giacomelli