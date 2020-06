Rebic, media gol: nel 2020 meglio di Immobile – FOTO

La media gol di Rebic in questo 2020: meglio di lui soltanto Cristiano Ronaldo. Il croato ha superato anche Ciro Immobile.

Ante Rebic, sempre lui. Anche oggi in Milan–Roma l’attaccante è andato in gol. Ha firmato la rete dell’1-0: su errore di Zappacosta, ha fatto partire il contropiede e l’ha concluso con un potente sinistro, imprendibile per Mirante.

Subito dopo è uscito, stremato. Lui ha chiesto il cambio poiché aveva dato tutto fino a quel punto. DAZN ha poi pubblicato i suoi numeri nel 2020 per quanto riguarda la media gol. E sono dati incredibili.

Infatti Rebic ha fatto meglio di Ciro Immobile e di Josip Ilicic: l’attaccante del Milan segna un gol ogni 79 minuti. Davvero incredibile.

Solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio con 13 gol.

MILAN-ROMA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH