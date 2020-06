Rebic sfida Dzeko: il falso 9 non si ferma più

Ancora in campo da centravanti Ante Rebic, che sfida a distanza un altro attaccante slavo come Edin Dzeko e vuole segnare di nuovo.

Zlatan Ibrahimovic non sarà della partita. Scelta dunque obbligata per il Milan, quella di affidarsi ancora una volta ad Ante Rebic come prima punta oggi contro la Roma.

Il croato giocherà da ‘falso 9’, come visto contro il Lecce. Un ruolo che sembra poter gestire alla grande, con tanto di movimenti continui. Senza lasciare punti di riferimento ai difensori avversari.

La Gazzetta dello Sport parla di uno scontro diretto a distanza con Edin Dzeko, centravanti di tutt’altra caratura e. Il bosniaco è bomber vero, una prima punta che sa gestire ogni tipo di pallone che transiti dalle sue parti.

Diverso è il discorso di Rebic, che nasce più ala o seconda punta, ma che con un dinamismo eccellente sa essere punto di riferimento per i suoi compagni.

“Ante deve giocare con la stessa intensità di Lecce, ha una forza fisica importante e ha lavorato con generosità” – ha detto di lui ieri Stefano Pioli in conferenza stampa, promuovendolo di fatto ad intoccabile

I numeri sono dalla parte dell’ex Eintracht: 7 reti in 9 incontri durante tutto l’arco del 2020. Una certezza per il Milan, a meno che non impazzisca come in Coppa Italia e metta un pizzico di kung-fu all’interno della sua prestazione.

LEGGI ANCHE -> MILAN, QUANTI INTROITI PORTA L’EUROPA