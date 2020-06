Ag. Kalulu: “Milan miglior progetto, Maldini fondamentale”

L’agente del nuovo acquisto del Milan conferma il buon esito della trattativa e spiega i motivi dell’aver scelto i rossoneri.

Pierre Kalulu sarà il primo acquisto del Milan in vista della stagione 2020-2021.

Una trattativa ormai conclusa, con il giovane terzino del Lione che passerà a costo zero in maglia rossonera. A confermare il buon esito è l’agente Eduardo Marinho.

Il procuratore di Kalulu, interpellato da MilanNews.it, ha parlato proprio dei motivi che lo hanno spinto ad accettare il Milan: “Il Milan si è avvicinato a noi per avere maggiori informazioni sul giocatore, sulla famiglia, sulla mentalità e tanti altri particolari. Pierre riteneva che il Milan avesse il miglior progetto sportivo per lui, e crede che possa avere molto successo in rossonero”.

In particolare è stata determinante la presenza di un dirigente: “La conversazione con Maldini è stata molto importante, gli ha fornito una panoramica completa del campionato e del club, oltre a dare a Pierre importanti consigli. È fondamentale per i giovani talenti avere un supporto da giocatori così esperti, i suggerimenti sono importanti”.

LEGGI ANCHE -> REBIC, QUANTO INCIDONO I SUOI GOL?