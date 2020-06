Milan, il dato su Rebic: quanto incidono i suoi gol

I gol di Ante Rebic sono sempre determinanti per i risultati ed il cammino del Milan. Lo conferma anche un dato riportato da SKY.

La risalita in classifica del Milan porta soprattutto un nome: quello di Ante Rebic, miglior marcatore stagionale.

Il croato si è letteralmente svegliato dal letargo con l’inizio del 2020. Da gennaio ad oggi Rebic ha messo in fila otto reti in campionato più una anche in Coppa Italia.

Numeri da leader per Rebic, come confermano anche le statistiche pubblicate da Sky Sport.

Negli ultimi sei mesi Rebic è il calciatore che incide più di tutti nei massimi campionati d’Europa. Otto delle ultime 18 reti segnate dal Milan in Serie A portano la sua firma.

Vale a dire il 44,4% di incidenza sulla fase offensiva della sua squadra. Una percentuale davvero enorme, se si giudicano però soltanto le gare disputate nel 2020.

Una valutazione invece dell’intera stagione vede Rebic fuori dai primi 25 posti in Europa, colpa anche del suo letargo nella prima parte di campionato.

In testa a questa classifica più ampia c’è un altro italiano. L’ex milanista Andrea Petagna, che ha realizzato il 57,1% dei gol totali della SPAL. Seguono Diallo del Metz e Pukki del Norwich.

LEGGI ANCHE -> BAKAYOKO TORNA AL MILAN? LE ULTIME