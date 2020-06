Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare: le ultime dalla Francia

Tiemoué Bakayoko resta una pista possibile e concreta per il Milan che verrà. In Francia sono sicuri di un eventuale ritorno.

La speranza del Milan di riportare in Italia Tiemoué Bakayoko non è affatto tramontata, anzi. Dalla Francia arrivano segnali molto promettenti.

Il mediano di proprietà Chelsea ha già terminato il suo periodo in prestito al Monaco. Difficile che possa restare a Londra, visto che non rientra nei piani dei ‘Blues’.

Il Milan è un’opzione. Come riporta oggi il portale transalpino Le10sport.com, Bakayoko si sarebbe detto molto attratto dall’idea di tornare al Milan due anni dopo la sua prima positiva esperienza in rossonero.

Un’apertura importante e concreta. Ma c’è chi giura che dipenderà tutto dalle decisioni del PSG. I parigini sono sulle tracce di Bakayoko, tanto da aver già aperto il dialogo con il Chelsea per acquistare il centrocampista classe ’94.

Se il PSG non dovesse affondare il colpo, preferendo altre piste per la linea mediana, allora il Milan diventerebbe automaticamente la prima scelta per il futuro di Bakayoko.

Più complesso invece il discorso economico. Il Chelsea abbasserà le pretese sul cartellino di Bakayoko, ma il mediano guadagna uno stipendio davvero alto (circa 6 milioni netti) che il Milan ad oggi non può permettersi di assicurargli.

