Ag. Kessie: “Legame speciale con Gattuso. Scambio con Milik? Vediamo”

Le parole dell’agente di Franck Kessie, che parla delle ultime voci sul conto del centrocampista ivoriano del Milan.

L’emittente Radio Punto Nuovo ha interpellato oggi George Atangana, agente fra gli altri del centrocampista ivoriano Franck Kessie.

Titolarissimo nel Milan ormai da tre stagioni, Kessie è comunque un nome che fa notizia in ambito calciomercato. Non è infatti da escludere una sua partenza a settembre.

In particolare il suo procuratore ha parlato dei buoni rapporti con Rino Gattuso del Napoli: “Gattuso ha ottimi rapporti con tutti i suoi calciatori, ma con Kessie ha stretto un legame particolare. I due si stimano molto, ma Franck non mi ha riferito di alcuna chiamata tra loro in tempi recenti”.

Il Napoli è una squadra che da sempre apprezza Kessie: “Non ho ricevuto chiamate da Napoli, ma so che il club lo ha sempre stimato. Furono i primi a chiederlo quando giocava nell’Atalanta, per ora non so di altre trattative”.

Sull’ipotetico scambio Kessie-Milik: “Non posso rispondere io, è una domanda da porre ai direttori delle due squadre. Posso dire di sì o di no, vediamo. Non si possono dare giudizi a priori su queste ipotesi”.

