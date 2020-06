Benevento promosso in Serie A, Inzaghi scatenato | VIDEO

Missione compiuta per il Benevento. Stasera la squadra di Filippo Inzaghi ha sconfitto 1-0 la Salernitana e ha conquistato la matematica promozione dalla Serie B alla Serie A. Grandi festeggiamenti da parte di dirigenti, allenatore e giocatori.

Purtroppo allo stadio comunale Ciro Vigorito non c’erano tifosi, ma Pippo tramite le sue stories Instagram li ha comunque resi partecipi dei festeggiamenti. Il Benevento ha conquistato con sette turni di anticipo la promozione e ha stabilito un record per il campionato cadetto.

Grande soddisfazione per il club campano, che proprio oggi ha anche chiuso per l’ingaggio dell’esperto centravanti francese Loic Remy. L’ex Chelsea è in scadenza di contratto con il Lille e arriverà a parametro zero. Un ottimo colpo in ottica Serie A.