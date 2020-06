Sportmediaset – Il Milan accelera per Szoboszlai: accordo più vicino

Il Milan vuole fare sul serio per Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che piace molto a Ralf Rangnick. I contatti si sono intensificati.

Non è un segreto l’interesse del Milan per Dominik Szoboszlai. A volerlo fortemente in maglia rossonera sarebbe soprattutto Ralf Rangnick, probabile prossimo allenatore della squadra.

In queste ore Sportmediaset spiega che il Milan ha deciso di accelerare per assicurarsi il centrocampista ungherese. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati continui dialoghi con Matyas Esterhazy, agente del giocatore, e le parti si sarebbero avvicinate.

Il Salisburgo chiede 25 milioni di euro per cedere Szoboszlai, ma il club rossonero spera di chiudere a 20. Un fattore importante nella trattativa può essere Rangnick, che conosce bene il calciatore e può convincerlo ad approdare al Milan.

Anche Lazio, Napoli, Arsenal e Paris Saint-Germain sono sulle tracce del talento ungherese. La sua stagione è stata molto positiva finora con 10 gol e 17 assist in 38 partite tra campionato e coppe. Nella prossima finestra di mercato sicuramente lascerà Salisburgo per mettersi alla prova in uno dei campionati top d’Europa.

