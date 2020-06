Milan-Roma 2-0, la moviola: bene Giacomelli, rigore giusto

Milan-Roma 2-0, la moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Promosso l’arbitro Piero Giacomelli: c’è un unico episodio dubbio ma per il resto arrivano tutte decisioni corrette. Compresa quella relativo al calcio di rigore per il Diavolo.

Milan-Roma 2-0, buona prestazione per l’arbitro Piero Giacomelli. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non ci sono particolari sbavature da parte del fischietto della sezione di Trieste.

Si parte dal 22esimo, quando Lorenzo Pellegrini arriva a gamba tesa su Ismael Bennacer: l’intervento è al limite ma il cartellino giallo sembra adeguato. Segue piuttosto un episodio dubbio al 46esimo, quando Theo Hernandez va giù in area. Rivedendo le immagini, Gianluca Mancini appoggia la mano sulla spalla dell’esterno rossonero e aggancia il francese col piede destro.

Il contatto – evidenzia il quotidiano – è dubbio, ma è pur vero che Giacomelli è in posizione ravvicinata e non opta per la massima punizione. Bravo in ogni caso all’88esimo, quando Hernandez anticipa e si fa atterrare da Chris Smalling: il rigore è solare. E infatti il direttore di gara lo assegna senza dubbi, col silent check che non può che confermare la scelta dell’arbitro friulano.

