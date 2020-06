Dalla Spagna: Milan in vantaggio per Takefusa Kubo

Il Milan ha messo gli occhi su Takefusa Kubo, 19enne attaccante giapponese del Real Madrid in prestito al Maiorca. Un giovane di talento che al club rossonero piacerebbe avere in squadra nella prossima stagione.

Passato anche per il settore giovanile del Barcellona, il ragazzo in questa annata ha messo insieme 3 gol e 3 assist in 29 partite nella Liga. Il suo futuro non sarà nei blancos, che avranno i posti per extra-comunitari occupati da altri giocatori e dunque cederanno in prestito Kubo.

Il Real Madrid è disposto ad ascoltare offerte e ci sono diverse squadre interessate all’attaccante giapponese. Stando a quanto riportato da Cadena SER, il Milan sarebbe in pole position per assicurarsi Kubo.

C’è comunque un “ma”. Infatti, il Real Madrid vorrebbe che il ragazzo giocasse nelle coppe europee nella prossima stagione. Il club rossonero non è ancora sicuro di partecipare all’Europa League e dunque bisogna attendere.

Noi aggiungiamo che ci sembra difficile che il Milan prenda Kubo semplicemente in prestito per poi restituirlo alla società madrilena. Andrà trovato, eventualmente, un accordo per fare in modo che il Diavolo non rappresenti un semplice “parcheggio” momentaneo.