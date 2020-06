Paquetà al San Paolo? Il centrocampista del Milan risponde ai rumors

Lucas Paquetà ha voluto replicare alle news circolate sul suo eventuale ritorno in Brasile. Il giocatore del Milan è stato accostato al San Paolo oggi.

Si sa che il futuro di Lucas Paquetà al Milan è incerto e solamente delle buone prestazioni possono fargli guadagnare la conferma. Intanto le voci di mercato sul suo conto proseguono.

L’ultima lo ha accostato al San Paolo dopo che è emerso l’interesse del Diavolo per Igor Liziero, centrocampista in forza al Tricolor. È emersa l’ipotesi di un inserimento di Paquetà nell’eventuale trattativa.

Il numero 39 rossonero ha voluto rispondere tramite una storia Instagram ai rumors circolati: “​Ogni giorno dicono che vado in un club diverso. Ho tanto rispetto per il San Paulo, ma questa notizia non è vera ragazzi!!! Tutti sanno che il mio cuore è rosso e nero (Flamengo, ndr). Non mi vedo di nuovo in Brasile se non per tornare a casa mia. Un abbraccio a tutti“.

Paquetà smentisce tutto. Non c’è niente di realistico nelle indiscrezioni emerse. Non andrebbe al San Paolo e comunque non ha intenzione di ritornare in Brasile a breve. Il suo futuro è ancora in Europa.