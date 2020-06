Calciomercato Milan – Via Calabria, idee Liziero e Kubo | VIDEO

La permanenza di Davide Calabria al Milan sembra agli sgoccioli. Salvo sorprese a fine stagione il terzino nato a Brescia lascerà Milanello. Ieri il giocatore e il suo agente sono andati in sede per parlare del futuro con la dirigenza rossonera, che dalla sua cessione punta a ricavare almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda il mercato in entrata, emergono nuovi nomi. Si tratta del centrocampista brasiliano Igor Liziero del San Paolo e di Takefusa Kubo del Real Madrid (ma in prestito al Maiorca). Altri due giovani talenti che il Milan ha messo nel mirino per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.