Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Barco

Dalla Spagna, il Milan è sulle tracce di Ezequiel Barco. L’attaccante argentino dell’Atlanta United piace a diversi club. Ecco la sua valutazione.

Il Milan guarda in America per rinforzare il proprio attacco. L’ultima idea porta all’Atlanta United. I rossoneri, secondo quanto riporta in Spagna ‘TodoFichajes.com‘, avrebbe messo nel mirino Ezequiel Barco.

Il calciatore classe 1999 è un’ala sinistra che può giocare anche come attaccante centrale o seconda punta.

Su Barco, però, non c’è solo il Milan: la concorrenza per l’argentino è davvero importante. Club come Manchester United, Arsenal, Siviglia e Roma sarebbero sulle sue tracce.

La valutazione fatta dall’Atlanta per l’attaccante con un contratto in scadenza nel 2022 è di 25 milioni di euro.

