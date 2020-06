Lazio – Immobile ammonito: niente Milan

Ciro Immobile è stato ammonito nei minuti iniziali della sfida contro il Torino. Salterà la prossima sfida contro il Milan.

E’ cominciata la 29esima giornata di Serie A con Torino-Lazio. In campo dunque i biancocelesti che alla 30esima sfideranno il Milan: per la squadra di Simone Inzaghi è arrivata subito una brutta ‘tegola’.

Al 12esimo del primo tempo è stato, infatti, ammonito Ciro Immobile. L”attaccante, diffidato, sarà così costretto a saltare la sfida contro i rossoneri. Certo una notizia non bruttissima per il Diavolo che non si troverà di fronte il capocannoniere della Serie A.