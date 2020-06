Calciomercato – Osimhen atteso a Napoli: accordo vicino

Il Napoli accelera per Victor Osimhen, forte attaccante nigeriano del Lille che a breve sarà in Italia per parlare con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Victor Osimhen dovrebbe essere il primo grande colpo del Napoli per la prossima stagione. Come riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il giocatore è atteso in città e c’è già un accordo sull’ingaggio.

Anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport spiega che alle 12 il giocatore del Lille è partito dalla Francia assieme ai suoi agenti. Sarà a Napoli per qualche giorno. Il patron Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare un grande acquisto alla piazza partenopea.

Osimhen era stato accostato anche al Milan in passato. Il nigeriano classe 1998 ha fatto benissimo al Lille in questa stagione (18 gol e sei assist in 38 partite), dopo aver già impressionato in Belgio con il Charleroi. Adesso il Napoli è pronto a dare l’accelerata decisiva per assicurarsi un talento con ancora enormi margini di miglioramento.

Il Lille chiede circa 70 milioni di euro per la cessione del proprio gioiello. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà essere bravo a strappare un prezzo inferiore per assicurarsi il calciatore. Per Osimhen pronto un contratto da cinque anni.

