Spal-Milan, probabili formazioni: due dubbi per Pioli

Le probabili formazioni di Spal-Milan, le ultimissime news sulle scelte di Pioli e Di Biagio.

Spal-Milan crocevia per restare aggrappati al treno europeo. I rossoneri incontrano l’ultima in classifica in trasferta e devono portare a casa i tre punti per non perdere terreno sulle concorrenti per un posto in Europa League.

Il Milan ha ritrovato l’entusiasmo con le due vittorie consecutive contro Lecce e Roma e prima delle ostiche trasferte contro Lazio, Juventus e Napoli dovrà vedersela contro gli undici di Luigi Di Biagio.

La Spal, reduce da due sconfitte contro Cagliari e Napoli è affamata di punti in chiave salvezza. Un match che i rossoneri non devono sottovalutare per dare linfa vitale ad una continuità che poche volte si è manifestata in questa stagione.

Spal-Milan: le ultime di formazione

Da Milanello le ultime indiscrezioni dicono di un avvicendamento in panchina per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sembra aver recuperato dal guaio al polpaccio, ma non dovrebbe trovare spazio dal primo minuto.

Pioli sta pensando di concedere un’occasione a Calabria e Gabbia, che potrebbero prendere il posto di Conti e Kjaer, con il danese reduce da alcuni problemi patiti nella gara contro il Lecce.

Confermati Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura e soprattutto Ante Rebic, diventato l’uomo in più di questo Milan nel girone di ritorno. Scalpita Saelemaekers.

In casa Spal i dubbi maggiori si vedono a centrocampo. Doppio ballottaggio tra Murgia e Missiroli, così come tra Dabo e Valdifiori, con i primi favoriti. Dubbio anche tra Valoti e Cerri. Torna Bonifazi al centro della difesa, mentre davanti non è al meglio Petagna, che dovrebbe comunque farcela.

Probabili formazioni Spal-Milan

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Fares; Valoti; Petagna.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia (Kjaer), Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.