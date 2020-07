Bielsa beffa il Milan, doppio colpo argentino

Il Leeds di Bielsa è pronto a tornare in Premier League e a regalarsi due ottimi colpi per la promozione: Quarta e Zaracho verso l’Inghilterra.

Il Leeds di Bielsa è intenzionato a mettere le mani su due obiettivi del Milan. Il club inglese, pronto a far ritorno in Premier League, vuole regalarsi Lucas Martínez Quarta e Matías Zaracho.

Il difensore classe 1994 del River Plate e il fantasista del Racing de Avellaneda sono da tempo sul taccuino del Milan ma l’addio di Boban e il probabile arrivo di Rangnick hanno cambiato le carte in tavola.

I due calciatori potrebbero così sbarcare in Europa, con il Leeds – secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.net‘ – pronto a sborsare una somma vicina ai 25 milioni di euro totali (10 per il difensore e 15 per il fantasista).