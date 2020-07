Boban contro Elliott, il contenzioso può trasformarsi in causa

Zvonimir Boban ha deciso di passare alle vie legali dopo il licenziamento per giusta causa dal Milan. A breve potrebbe partire il processo vero e proprio.

Non se ne parla da un po’, ma tra Zvonimir Boban ed Elliott Management Corporation non è finita. Infatti, l’ex dirigente del Milan aveva deciso di fare causa al club dopo il licenziamento del 7 marzo.

Zvone fu mandato via dopo le sue dichiarazioni di attacco a Ivan Gazidis per aver contattato Ralf Rangnick alle sue spalle. Le manovre dell’amministratore delegato rossonero non sono piaciute al croato, che ha deciso di denunciarle pubblicamente. La sua sparata non è piaciuta né a Gazidis stesso né a Elliott. Il licenziamento è stato conseguenza naturale.

Boban non ha digerito la cosa, perché a suo avviso non sussiste la “giusta causa” per la sua cacciata. Di conseguenza ha optato per adire alle vie legali. Il quotidiano La Repubblica scrive che tra oggi e domani può trasformarsi in causa in tribunale il contenzioso tra Zvone ed Elliott sulla giusta causa del licenziamento del dirigente.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC TORNA TRA I CONVOCATI IN SPAL-MILAN