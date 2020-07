Calciomercato Milan – Accelerata per Szoboszlai e Koopmeiners | VIDEO

Il Milan preme sull’acceleratore per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese in forza al Red Bull Salisburgo. Il suo agente, Matyas Esterhazy, è atteso a Milano nei prossimi giorni e dovrebbe incontrare la società rossonera. Prezzo del cartellino 25 milioni di euro, anche se il Milan spera di strappare uno sconto e di riuscire a battere la nutrita concorrenza. Nei giorni scorsi contatti anche per Teun Koopmeiners, mediano dell’AZ Alkmaar. La dirigenza ha avuto modo di parlare con il suo procuratore Rob Jensen. Valutazione del cartellino attorno ai 15 milioni, una cifra alla portata ma anche in questo caso ci saranno altre squadre da battere.