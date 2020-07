Milan, Jovic torna a disposizione di Zidane

Luka Jovic è tra i convocati di Zidane per Real Madrid-Getafe. L’attaccante, obiettivo del Milan, non gioca dal 26 febbraio.

Luka Jovic torna a disposizione di Zinedine Zidane. L’attaccante è tra i convocati per la sfida che metterà di fronte il Real Madrid al Getafe. L’ex Eintracht Francoforte si getta così alle spalle l’infortunio al piede e i vari problemi avuti in queste ultime settimane.

Il Milan, che ha in programma un incontro con l’agente Ramadani, guarda dunque con attenzione: Jovic non scende in campo ormai dal 26 febbraio scorso, quando giocò gli ultimi sei minuti di Real-Manchester City.

C’è da capire se Zidane deciderà di dargli una possibilità, i cinque cambi a disposizione possono essere certamente un aiuto.

Ricordiamo che l’idea dei rossoneri è quella di puntare all’acquisto di Jovic, in prestito biennale con diritto di riscatto.

