Sky – Pioli rivoluziona il Milan contro la SPAL: sei novità

Quello contro la SPAL sarà abbastanza diverso dal Milan visto contro la Roma. Stefano Pioli è pronto a fare molti cambiamenti nella formazione titolare oggi.

Stefano Pioli è pronto a varare una formazione molto diversa da quella vista contro la Roma. Infatti, Sky Sport conferma che stasera in SPAL-Milan l’undici titolare dovrebbe cambiare per 6/11.

In difesa è previsto l’impiego di Davide Calabria e Matteo Gabbia al posto di Andrea Conti e Simon Kjaer. A centrocampo spazio a Rade Krunic, che farà rifiatare Franck Kessie. Cambia anche il trio di trequartisti alle spalle di Ante Rebic. Dovrebbero giocare Alexis Saelemaekers, Lucas Paquetà e Rafael Leao invece di Samuel Castillejo, Giacomo Bonaventura e Hakan Calhanoglu.

Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina. Il centravanti svedese si è messo alle spalle l’infortunio al polpaccio destro ed è pronto a dare il suo contributo alla squadra. È comunque previsto un suo rientro graduale e per questo oggi non sarà titolare. Ma a match in corso potrebbe subentrare, considerando anche che si possono effettuare cinque sostituzioni.

SPAL-MILAN: LA PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Leao; Rebic.

