Pioli, destino segnato. Ma vuole la sua ‘rivincita’ con Elliott 

Milan, destino segnato in ogni caso per Stefano Pioli. Ma il tecnico vuole prendersi una soddisfazione prima di andar via. Ovvero centrare l’Europa e salire il più possibile in classifica.

Adesso Stefano Pioli si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa, anche e soprattutto con lo stesso Milan. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, gongola il mister emiliano dopo la partenza sprint del Diavolo in questa ripresa di campionato dopo il recente lockdown.

E ben fa considerando quanto ha dovuto subire finora e quanto sta ancora incassando, con una rivoluzione che sta prendendo silenziosamente (?) forma con Ralf Rangnick. Il club del resto lo ha messo in un angolo già lo scorso dicembre, incurante di come sarebbe potuta finire la stagione e senza considerare la situazione oggettivamente complicata in cui è subentrato.

Invece, nonostante tali premesse, è arrivata imminente la bocciatura. Di certo non sono stati mesi trascendentali per il tecnico, ma dall’altra parte ha risollevato un Milan precedentemente in ginocchio, ha dato un’identità alla squadra e ha valorizzato praticamente l’intera rosa rilanciando senatori e nuovi acquisti.

Ma non è bastato e non basterà per Elliott Management Corporation. Comunque andrà, infatti, quel che è certo è che a fine stagione sbarcherà Rangnick. Ma dire che forse c’è stata un po’ di fretta – evidenzia il giornale – è più che legittimo. Pioli in ogni caso vuole togliersi una soddisfazione prima di salutare: centrare l’Europa e salire il più possibile in classifica.

