Paquetà, veronica spettacolare in Spal-Milan | VIDEO

La veronica di Lucas Paquetà in Spal-Milan. Una giocata spettacolare quella del brasilian per superare due avversari. Ecco il video.

Spal Milan è una partita sfortunata per la squadra rossonera. I padroni di casa sono andati avanti di due gol con due tiri, mentre il Diavolo ha spinto e creato tanto ma senza riuscire a fare gol. La buona notizia è l’espulsione di D’Alessandro, così la Spal dovrà giocare tutto il secondo tempo con un uomo in meno.

Chi si sta mettendo in luce nel Milan è Lucas Paquetà, sicuramente uno dei migliori in campo per i rossoneri. Il brasiliano si è reso protagonista di alcune giocate davvero di grande livello. Una di queste è una rouleta con la quale ha saltato due avversari della Spal. Poi dopo Valdifiori è stato costretto ad abbatterlo per fermare la sua corsa.

Paquetà in Spal-Milan

Una giocata spettacolare quella di Paquetà, che non è nuovo a situazioni del genere. Già l’anno scorso ci aveva dato un assaggio delle sue doti tecniche, in particolare con la bicicletta contro il Genoa. Questa sera ha dato spettacolo in particolar modo con questa veronica.

Purtroppo però non è servita a portare il Milan al gol. Ora sta per iniziare il secondo tempo e la speranza è che il Diavolo riesca subito a segnare e a provare a cercare il pareggio.

