Gli highlights di Spal-Milan 2-2. La partita si conclude sul pareggio: vantaggio di due gol della Spal, poi il pareggio con Leao e l’autogol di Vicari.

Un primo tempo di grande sfortuna per il Milan. La Spal va in vantaggio di due gol: segna prima Valoti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Sergio Floccari con una rete spettacolare. In occasione della prima rete subita, l’errore della difesa rossonera è evidente. Niente da fare invece nel caso del gol di Floccari, un capolavoro vero e proprio.

Il Milan però gioca bene, e crea tanto. Ma non riesce a fare gol. O meglio, ci riesce Calhanoglu: l’arbitro, però, con l’ausilio del VAR, annulla per un fuorigioco millimetrico di Ante Rebic. Poco dopo il VAR interviene in favore dei rossoneri: il fallo di D’Alessandro su Theo è bruttissimo, l’arbitro va a rivederlo e lo espelle.

Nei minuti di recupero Calabria sfiora il gol dell’anno ma nulla di fatto. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-0 in favore della Spal. Il Milan reagisce nella ripresa e Pioli mette tutti in attacco. Il primo gol porta la firma di Leao, che stoppa e piazza un pallone nell’area piccola. Il pareggio arriva nei secondi finali con un clamoroso autogol di Vicari.

