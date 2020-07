Il Milan tramite il proprio profilo ufficiale Facebook ha pubblicato un video dei 5 gol più belli segnati contro la SPAL a Ferrara.

5) Patrick Cutrone – 10/02/2018 in SPAL-Milan 0-4

4) Franck Kessie – 26/05/2019 in SPAL-Milan 2-3

3) Angelo Sormani – 24/09/1967 in SPAL-Milan 1-4

2) Lucas Biglia – 10/02/2018 in SPAL-Milan 0-4

1) Hakan Calhanoglu – 24/09/2019 in SPAL-Milan 2-3