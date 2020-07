Brocchi: “Dopo il Milan ho chiuso la bocca a molti”

Cristian Brocchi vive anche come una parziale rivincita sui detrattori i risultati che sta ottenendo al Monza. Al Milan era stato molto criticato ai tempi.

Il Monza ha dominato il proprio girone in Serie C e ha meritatamente conquistato la promozione in Serie B. La squadra costruita a suon di investimenti da Adriano Galliani punterà alla Serie A nella prossima stagione.

A guidarla ci sarà sempre Cristian Brocchi, che ha recentemente rinnovato il contratto e gode della massima fiducia del patron Silvio Berlusconi. I risultati sulla panchina brianzola per lui sono molto importanti e possono lanciare la sua carriera da allenatore.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico biancorosso ammette di essersi preso una rivincita su certi detrattori: «Dopo aver allenato il Milan c’è stato scetticismo attorno a me, ma credo che non esista allenatore capace di cambiare le cose subentrando a 6 giornate dalla fine. Ora che ho avuto tempo per lavorare penso di aver chiuso la bocca a molti».

Brocchi con il Monza sogna la Serie A adesso, anche se l’obiettivo sarà difficile. Galliani lavora per rinforzare in modo importante la squadra, anche se colpi come Giacomo Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic non sembrano contemplati nonostante certi rumors: «Non cerchiamo big, solo giocatori in linea con il nostro modo di essere. Non abbiamo vinto solo perché avevamo giocatori forti, ma anche perché erano giocatori giusti».

Vedremo se nella prossima stagione il club brianzolo riuscirà a conquistare un’altra promozione. Avendo una proprietà solida e che investe molto non è da escludere che l’obiettivo possa essere raggiunto.

