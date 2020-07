Calciomercato Milan – Saelemaekers riscattato, anche Kjaer vuole restare | VIDEO

Il Milan ha comunicato ufficialmente di aver esercitato il diritto di riscatto per acquistare Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. Un’operazione da circa 3,5 milioni di euro e contratto fino a giugno 2024 per l’esterno destro belga. Vuole rimanere definitivamente in rossonero anche Simon Kjaer, arrivato in prestito dal Siviglia e che può essere riscattato per circa 2,5 milioni. L’agente del difensore danese ha detto chiaramente che la sua volontà è quella di restare al Milan, che ora dovrà decidere se comprarlo nelle prossime settimane. Il rendimento di Kjaer è stato positivo finora e la conferma sarebbe meritata.