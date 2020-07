Calciomercato Milan, dalla Spagna: 40 milioni per Lozano

Il nome di Hirving Lozano continua ad alimentare i rumors attorno al calciomercato del Milan. L’attaccante messicano è pronto a lasciare il Napoli.

Hirving Lozano continua ad essere accostato al Milan. L’attaccante è stata un’idea concreta della passata estate prima del passaggio al Napoli. Ora il suo nome è tornato di moda, con gli azzurri pronti a privarsi del messicano.

In Spagna, Don Balon riporta che il club rossonero sarebbe pronto a sborsare ben 40 milioni di euro per soffiare l’ex Psv Eindhoven al Napoli. Un’offerta che i campani sarebbero pronti ad accettare, così da investire tale cifra su Gabriel Jesus.

Tra Milan e Napoli ballano davvero tanti nomi. Oltre a Lozano, infatti, i rossoneri hanno mostrato interesse anche per Milik;

gli azzurri, su indicazione di Gennaro Gattuso, vorrebbero, invece, portare sotto il Vesuvio Franck Kessie, per sostituire il partente Allan, destinato a volare in Inghilterra, per vestire la maglia dell’Everton.

