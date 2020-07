Ibrahimovic non basta, Milan frenato da una SPAL in 10

Un Milan sprecone quello che ha pareggiato solo nel recupero contro la SPAL a Ferrara. Un passo falso grave nella corsa Europa League. Brutto stop ieri.

Sembrava che la vittoria contro la Roma potesse essere la partita della svolta per il Milan, invece è andata diversamente. Contro la SPAL è arrivato un deludente 2-2 acciuffato solamente nel recupero grazie a un autogol.

La squadra di Stefano Pioli è stata molto sprecona e impresa in fase offensiva. E non ha saputo ben sfruttare la superiorità numerica avuta dalla fine del primo tempo quando il risultato era comunque di 2-0 per i padroni di casa. Prima Valoti bravo a sfruttare una dormita incredibile del Milan su un corner e poi la prodezza di Floccari dai 30 metri che ha beffato Gigio Donnarumma.

Nella prima frazione di gioco Pioli ha perso Samu Castillejo per infortunio muscolare e poi l’espulsione di D’Alessandro poteva dare un aiuto al Diavolo. Il Milan ha creato parecchio, ma faticando a segnare. L’ingresso di Zlatan Ibrahimovic nella ripresa ha dato un po’ di scossa e i gol rossoneri sono giungi con lui in campo.

La prima rete milanista porta la firma di Rafael Leao, subentrato dopo l’intervallo e andato ad affiancare Ante Rebic nel nuovo 4-3-1-2 con Hakan Calhanoglu trequartista e Lucas Paquetà scalato mezzala. Il Milan ha dominato, ha assediato in maniera continua l’area avversaria ma con scarsi risultati.

Solo al 79′ c’è stato il gol del 2-1 realizzato dal portoghese e il forcing finale è riuscito a produrre al 94′ l’autogol di Vicari sul cross di Alexis Saelemaekers dalla destra. Risultato finale 2-2 che rappresenta un passo falso nella corsa Europa League dei ragazzi di Pioli, che avevano vinto lo scontro diretto con la Roma e oggi possono finire a -8 se i giallorossi vinceranno contro l’Udinese all’Olimpico.

