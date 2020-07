Spal Milan, possibile rigore nel finale: mano di Cionek? | FOTO

C’era un rigore per il Milan nei secondi finali di partita? Ecco le immagini che stanno facendo il giro dei social.

Polemiche sui social dopo Spal–Milan. Episodio dubbio nell’area di rigore dei padroni di casa nei minuti finali di partita. Ci sarebbe infatti un tocco di mano di Cionek, non sanzionato dall’arbitro né dal VAR. Pochi secondi dopo è arrivato il triplice fischio dell’arbitro.

Sky Sport non ha mandato in onda alcun replay. Ma qualcuno questo fallo di mano l’ha visto e su Twitter ci sono anche alcuni immagini, come questa ripresa da Alessandro Jacobone di Milanisti Non Evoluti.

#SPALMilan Mi sembra di ricordare un rigore dato a #Calabria per un intervento maldestro come questo. Ma #Calabria gioca nel #Milan. Detto questo, sarebbe stata troppa grazia per una squadra da rivedere. #Var pic.twitter.com/1Bu9UbZHJI — Milanista Non Evoluto – Alessandro Jacobone (@NonEvoluto) July 1, 2020

Un’ulteriore conferma su questo episodio è arrivata direttamente da Stefano Pioli. Che, intervistato nel post-partita da Milan TV, ha detto: “Dalla panchina ho visto il fallo di mano di Cionek, ma non ho rivisto replay. Comunque partita con tanti tempi morti e sembrava non ci fossero palloni“.

Anche il mister quindi ha visto questo presunto fallo di mano di Cionek. Ripetiamo, però, che non è stato possibile valutarlo poiché Sky non ha mandato in onda alcun replay in merito. Sarà rigore? Ne sapremo di più domani con le consuete moviole dei giornali.

