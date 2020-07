Ibrahimovic, rientro importante: ora Lazio e Juve nel mirino

Il recupero di Zlatan Ibrahimovic è fondamentale per il Milan, atteso ora da un tris di partite difficili contro Lazio, Juventus e Napoli.

Il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic rappresenta una notizia importante per il Milan, bisognoso dello svedese sia per ragioni tecnico-tattiche che mentali.

Ieri contro la SPAL non è riuscito a incidere particolarmente, ma comunque i gol rossoneri sono arrivati con lui in campo. L’aver spronato i compagni ha intensificato l’assedio nell’area avversaria, anche se il pareggio è arrivato solo al 94′ con un fortunato autogol.

Ibrahimovic punta alla maglia da titolare

Per Ibrahimovic era la prima partita dopo lockdown e infortunio. La condizione fisica non potrà che migliorare in vista dei prossimi impegni del Milan in campionato.

Le prossime avversarie si chiamano Lazio, Juventus e Napoli. Saranno tre sfide molti difficili per la squadra di Stefano Pioli. Recuperare Zlatan per questo tipo di match è importante, dato che la sua esperienza può fare la differenza.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il rientro di un leader come Ibra può essere determinante. La sua presenza in campo, le sue giocate e i suoi gol saranno importanti per conquistare la qualificazione alla prossima Europa League.

LEGGI ANCHE -> Spal Milan, possibile rigore nel finale: mano di Cionek? | FOTO