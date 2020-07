Porrà: “Ibra è diverso, è diventato altruista”

Giorgio Porrà, giornalista di Sky Sport, ha parlato del cambiamento di Zlatan Ibrahimovic: “E’ una specie di tutor per i giovani”.

Il noto Giornalista di Sky Sport, Giorgio Porrà, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese appare cambiato in questa sua seconda esperienza con la maglia del Milan: “La vita professionale di Ibra è una specie di romanzo epico, una specie di ‘Trono di spade’ – ammette -. Il ritorno di Zlatan è una benedizione per tutti, non solo per il Milan.

Si tratta di un nuovo Ibra, è diverso anche dal punto di vista caratteriale. E’ un Ibra che non attacca più i compagni all’armadietto ed è molto più altruista, una specie di tutor con i giovani e il rapporto con Leao lo certifica”.

