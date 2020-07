Perotti polemico: “Campo di San Siro da terza categoria”

Diego Perotti molto critico con la gestione dei campi di calcio in Italia, in particolare con il prato dello stadio di San Siro.

San Siro come un campo da terza categoria. Le parole di Diego Perotti sono molto critiche e schietta nel denunciare la gestione dei campi di Serie A.

L’attaccante della Roma, intervistato da ESPN, si è apertamente lamentato dello stato dell’erba, parlando di un campionato devastato da campi sotto livelli accettabili.

“In Italia i campi sono un disastro. Se vai a giocare in casa di Milan e Inter sembra il campo del Deportivo Moron (serie C argentina). Non so se è un problema climatico, in Spagna anche in casa dell’Almeria il prato era perfetto”.

Un problema forse sottovalutato ma che Perotti ha ritirato fuori in maniera feroce. I campi della massima serie italiana, dopo anni, ancora appaiono sotto il livello degli altri campionati internazionali.

