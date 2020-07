Pioli: “Disattenti e imprecisi. 7° posto? Abbiamo altri obiettivi”

Stefano Pioli non si aspettava il passo falso del Milan in casa della SPAL, ultima in classifica e in dieci da fine primo tempo. Un pari che lo scontenta molto.

Stefano Pioli molto amareggiato per il risultato dopo SPAL-Milan 2-2. Si aspettava un’altra vittoria, dopo quelle con Lecce e Roma.

Servivano ulteriori 3 punti a Ferrara per mantenere vive le speranze di una qualificazione diretta all’Europa League. Stasera i giallorossi possono allungare a +8 battendo l’Udinese all’Olimpico.

Pioli al termine del match di Ferrara non ha nascosto la sua delusione per il solo punto conquistato contro la squadra ultima in classifica: «Passo indietro. abbiamo creato tantissimo, ma purtroppo alla prima palla inattiva abbiamo subito gol. Abbiamo concesso tre tiri in porta e abbiamo subito due gol. Avevamo il tempo per riprenderla, però non ci siamo riusciti. Abbiamo approcciato bene la partita, l’inizio è stato nostro. Ci voleva più attenzione sul loro calcio d’angolo, con più determinazione poteva finire diversamente».

L’allenatore del Milan evidenzia che i suoi giocatori hanno reagito ai gol subiti, però non con la qualità tecnica necessaria: «La reazione c’è stata, ma solo a livello caratteriale. Sotto l’aspetto tecnico dovevamo fare molto meglio, non siamo stati precisi nonostante le molte chance che abbiamo avuto. Abbiamo ancora qualche limite che non ci permette di vincere certe partite».

Infine Pioli ha evidenziato di non volersi accontentare del settimo posto, che significa playoff di Europa League: «Non siamo distanti da chi ci precede. Il nostro obiettivo non deve essere il settimo posto, ma provare a raggiungere Napoli e Roma o comunque fare più punti possibili».

LEGGI ANCHE -> Spal Milan, possibile rigore nel finale: mano di Cionek? | FOTO