Calciomercato Milan – Osimhen al Napoli, via libera per Milik

In queste ore il Napoli sta chiudendo per Victor Osimhen. Si riapre prepotentemente la corsa ad Arkadiusz Milik per il Milan.

In casa Milan si aprono nuovi spiragli per il centravanti della prossima stagione. Nelle scorse settimane si era vociferato di un forte interesse del club rossonero per il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik, che ultimamente sta trovando sempre meno spazio nello scacchiere di Gattuso a vantaggio di Mertens. Ora il Milan torna prepotentemente di moda.

Il contratto dell’attaccante polacco con la società partenopea è in scadenza nel 2021 e una permanenza sembra al momento poco probabile. Ad avvicinare Milik alla porta ci sarebbe anche il pressing sempre più insistente del Napoli su Victor Osimhen, bomber del Lille per il quale gli azzurri sono pronti ad offrire 60 milioni di euro.

Il ventunenne nigeriano ha passato due giorni a Napoli: ha cenato con Gattuso e mercoledì ha conosciuto di persona il presidente De Laurentiis a Capri. Due incontri che sembrano averlo convinto della bontà del progetto azzurro, ma sta ancora valutando tutte le ipotesi.

FUTURO BIGLIA: LE ULTIME NEWS

Calciomercato Milan, torna di moda Milik

L’arrivo ormai probabile di Osimhen al Napoli sarebbe il primo importante passo in avanti per il Milan nella corsa a Milik. In via Aldo Rossi si stanno valutando diversi nomi, soprattutto in vista di un mancato rinnovo di Ibrahimovic e quello del polacco sembrerebbe in cima alla lista.

Nella corsa all’ex Ajax i rossoneri trovano come primo ostacolo la concorrenza della Juventus. I bianconeri gli garantirebbero la possibilità di far parte di un progetto già avviato e vincente. Milik ritroverebbe Maurizio Sarri, con cui aveva un ottimo rapporto quando condividevano l’esperienza partenopea.

Il Milan però ci crede e vuole dare battaglia sul mercato per portare in rossonero un centravanti di sicuro affidamento, capace di garantire una continuità in zona gol.

MILAN, OFFERTA PER OSCAR RODRIGUEZ