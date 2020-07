Dalla Spagna: offerta del Milan per Oscar Rodriguez

Dalla Spagna giunge una notizia di calciomercato riguardante la volontà del Milan di assicurarsi Oscar Rodriguez, interessante talento del Real Madrid.

Il Milan ha messo gli occhi su Oscar Rodriguez, trequartista o esterno offensivo che milita nel Leganes. Il suo cartellino, però, è di proprietà del Real Madrid.

Secondo quanto rivelato in Spagna dal portale fichajes.net, il club rossonero è pronto a offrire i 20 milioni di euro richiesti dai blancos. Questa è la cifra necessaria per assicurarsi il classe 1999 che nella Liga ha segnato 9 gol in 29 presenze.

Una stagione di grande crescita per Oscar Rodriguez, che per la prossima spera di giocare in una squadra più importante. Oltre al Milan, ci sono anche altri club sulle sue tracce: Villarreal, Betis Siviglia, Real Sociedad e Wolverhampton.

Oltre all’offerta economica, un altro aspetto può essere decisivo nella trattativa. Infatti, dalla Spagna nei giorni scorsi è trapelata l’intenzione del Real Madrid di inserire una clausola di riacquisto nell’operazione. I blancos non vorrebbero perdere completamente il controllo sul calciatore.

Questo dettaglio potrebbe frenare il Milan, che non accetterebbe di prendere Oscar Rodriguez rischiando poi di perderlo. Le negoziazioni devono ancora entrare nel vivo, stando a quanto risulta in Italia. Però i contatti ci sono stati con l’agente del talento spagnolo. Servirà aspettare per capire se il trasferimento potrà concretizzarsi.

LEGGI ANCHE -> Theo Hernandez fu vicino al Napoli: il retroscena