Castillejo infortunato, in Milan-Lazio tocca a Saelemaekers

Alexis Saelemaekers dovrebbe essere il prescelto di Stefano Pioli per sostituire Samuel Castillejo già da Milan-Lazio. Il belga ha fatto bene ultimamente.

Il Milan ha perso Samuel Castillejo contro la SPAL e dovrà farne a meno per più partite. Il club rossonero oggi ha emesso un comunicato ufficiale sull’infortunio muscolare del giocatore.

Stefano Pioli si ritrova ad affrontare Lazio, Juventus e Napoli senza di lui. Deve pensare a come sostituirlo sulla fascia destra offensiva nel suo 4-2-3-1. L’opzione più calda in questo momento sembra essere quella di dare fiducia ad Alexis Saelemaekers.

L’esterno destro belga è entrato bene contro Roma e SPAL (tolti alcuni cross sballati), il mister potrebbe dargli una chance domani in Milan-Lazio. Fresco di riscatto definitivo del suo cartellino da parte del Diavolo, il calciatore classe 1999 spera di avere l’occasione per giocare titolare a San Siro.

Saelemaekers è uno ancora da scoprire a fondo. Il Milan ha fiducia in lui e solamente vedendolo in campo con una certa continuità si potrà capire il suo potenziale reale. L’assenza di Castillejo gli può consentire persino di giocare dall’inizio in sfide delicate come le prossime. Dovrà essere bravo a farsi trovare pronto se verrà chiamato in causa.

Il belga ha fatto vedere di poter essere duttile dal punto di vista tattico. Può essere impiegato sia da esterno di centrocampo o attacco che da terzino. A Ferrara ha inizialmente sostituito Samu nel tridente alle spalle di Ante Rebic, poi è arretrato per rimpiazzare Davide Calabria.

