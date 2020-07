Il consiglio di Cafu: “Milan prendi James Rodriguez”

Marcos Cafu, intervistato di un’emittente colombiana, ha parlato del Milan, consigliandogli di prendere James Rodriguez. Ecco le sue parole.

Il legame tra Marcos Cafu e il Milan è ancora intatto. Il brasiliano – intervenuto ai microfoni dell’emittente colombiana ‘Caracol Radio’ – ha parlato dei colori rossonero: “Mi piacerebbe vedere il club in una situazione migliore. Se mi piacerebbe James Rodriguez al Milan? Tanto James quanto Falcao sono giocatori straordinari.

Per me è un fenomeno, senza essere demagogo. Mi piacerebbe vederlo giocare nel mio glorioso Milan, che dovrebbe scommettere sui giocatori con tecnica e qualità come lui”.

