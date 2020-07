CorSport – Milan, colpo di scena Maldini: resta con un altro ruolo?

Milan, clamoroso scenario all’orizzonte per il Dt Paolo Maldini: lo rivela il CorSport oggi in edicola. Prende corpo un’idea incredibile per l’ex capitano.

Milan, possibile colpo di scena all’orizzonte per Paolo Maldini. Lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, da Milanello filtrano indiscrezioni che vorrebbero leggermente in rialzo le quotazione del direttore sportivo per il futuro. Nonostante l’approdo sempre più certo di Ralf Rangnick, alla fine il Dt potrebbe anche restare.

Nel caso però cambierebbero le condizioni. Non sarebbe più l’ex capitano a fare il mercato, ma potrebbe essere piuttosto un elemento di raccordo tra la squadra e la dirigenza. Una bandiera che porterebbe il Dna rossonero in giro per il mondo.

Maldini, dunque, è chiamato a una scelta: scegliere di restare senza un ruolo operativo oppure andare via. Ma difficilmente – assicura il quotidiano – verrà licenziato da Elliott come è successo con Zvonimir Boban.

La palla passa al dirigente, il quale è già entrato due volte a gamba tesa sul manager tedesco. Il conto alla rovescia è iniziato, perché adesso manca meno di un mese alla fine della stagione milanista. Senza coppe, infatti, l’annata del Diavolo si concluderà il prossimo 2 agosto con la conclusione del campionato. Poi via alla rivoluzione. L’ennesima sperando che sia l’ultima.

