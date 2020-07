CorSport – Castillejo, stagione chiusa in anticipo? Gli scenari

Milan, che mazzata per Stefano Pioli: Samuel Castillejo rischia di chiudere in anticipo la stagione! Ecco la soluzione meno drastica. Molto dipenderà dagli esami di stamattina.

Samuel Castillejo, comunque vada, salterà il trittico di fuoco del Milan. Ovvero i big match decisivi con Lazio, Juventus e Napoli in arrivo tra domani sera e la prossima settimana. Una bella mazzata per Stefano Pioli, che perde così una pedina fondamentale per gli equilibri del suo scacchiere.

Come riferisce il CorSport oggi in edicola, la risonanza magnetica di stamattina stabilirà il grado dello stiramento che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti. Le possibilità ora sono due: o rientrerà il 15 luglio contro il Parma, oppure c’è il forte rischio che la sua stagione sia finita in anticipo.

In ogni caso il mister ora è chiamato a ridisegnare il Diavolo. Lo avrebbe già fatto inserendo Zlatan Ibrahimovic ma ora dovrà aggiustare il tiro sostituendo anche l’ex Villarreal. Le soluzioni di certo non mancano e sono rappresentate da Alexis Saelemaekers, Rafael Leão e Lucas Paquetá.

Il belga ha dimostrato tutto il suo valore sulla fascia nelle ultime apparizioni, ma segnali incoraggianti arrivano anche dal portoghese e dal brasiliano. Nessuno, in ogni caso, offre la totale copertura che Castillejo ha finora garantito a mister Pioli in questi mesi. Un dettaglio di non poco conto.

